AEBI SCHMIDT: Der Chef und VRP des Spezialfahrzeugherstellers Aebi Schmidt, Barend Fruithof, findet, dass die Schweiz im Zollstreit mit den USA bisher gut weggekommen sei: «Rechnet man sauber - inklusive Pharmabranche, die von den Zöllen befreit ist -, steht die Schweiz besser da als Europa», sagt er im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Fruithof verlangt deshalb, dass man nicht ständig das Haar in der Suppe sucht. Stattdessen plädiert er für Zugeständnisse und mehr Pragmatismus: «Wenn die USA den Import amerikanischer Trucks verlangen, importieren wir halt einige - die Nachfrage dürfte gering sein.» Weiter warnt Fruithof vor einer zu starken Regulierung der UBS. Dies könne den Werkplatz belasten, da höhere Kapitalanforderungen zu höheren Zinsen führen würden. Seiner Einschätzung nach könnten die Zinsen für die Industrie um 1 bis 1,5 Prozent steigen. Den Börsenstart in den USA bezeichnete Fruithof als Erfolg, auch wenn die Aktie unter dem Ausgabepreis gehandelt wird. Er begründete dies vor allem mit dem KI-Boom, der massgeblich für die gute Börsenentwicklung verantwortlich sei. Zudem könnten viele Investoren wegen des geringen Free Float nicht investieren. «Wir sind uns bewusst, dass die Frage des Free Float mittel- und langfristig gelöst werden muss», so Fruithof weiter. (NZZaS S. 32-33)