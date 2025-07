ARMEE: Der ehemalige Astronaut und Kampfpilot Claude Nicollier fordert mehr Geld für die Schweizer Armee und zusätzliche Jets. «Die Schweiz braucht den F-35. Den Kauf abzubrechen, wäre das Schlechteste, was wir machen könnten», sagt er zur «NZZ am Sonntag». Bei einer Kündigung des Vertrags mit den USA drohe die Schweiz bald ohne funktionierende Luftwaffe dazustehen. Denn die heutige F/A-18-Flotte erreiche das Ende ihrer Lebensdauer. «Das wäre schlicht unverantwortlich», so Nicollier weiter. 2019 kam Nicollier in einem Gutachten für die damalige Bundesrätin Viola Amherd zu dem Schluss, dass die Schweiz 40 moderne Kampfflugzeuge benötige. «36 Flugzeuge sind das absolute Minimum, weniger dürfen es keinesfalls sein», betont Nicollier nun. Da aber die bestellten F-35 wohl deutlich teurer werden als angenommen, könnte es durchaus sein, dass die Armee weniger als 36 Flugzeuge kauft. Der Bund müsse mit den Amerikanern verhandeln, «dann aber sollten wir den Preis zahlen, den die 36 Jets kosten», so Nicollier. Mehr noch: Er plädiert dafür, in einem zweiten Schritt zusätzliche Jets zu beschaffen. «Ich denke, dass in Zukunft 50 Kampfflugzeuge die richtige Anzahl für die Schweiz ist.» So könne das Land den Luftraum angemessen verteidigen und verfüge über eine gewisse Durchhaltefähigkeit. (NZZaS, S. 12)