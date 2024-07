UBS/CS II: Die UBS verliert laut der «Sonntagszeitung» gegen einen georgischen Superreichen in einem von der übernommenen CS vererbten Rechtsstreit. Der Politiker und Milliardär Bidsina Iwanischwili habe in Singapur Recht bekommen. Dieser ist ein Opfer von Patrice Lescaudron, einem ehemaligen Kundenberater der CS und verurteilten Betrüger. Iwanischwili strengte in der Schweiz, in Bermuda und in Singapur Prozesse gegen die Bank an. Sowohl in Singapur als auch in der Karibik gewann er: Das Gericht in Bermuda sprach ihm vor zwei Jahren 550 Millionen US-Dollar zu, jenes in Singapur 743 Millionen Dollar. Gegen beide Entscheide ging die CS in Revision. In Singapur bestätigte das Gericht nun laut SoZ im Wesentlichen das Urteil gegen die Bank, allerdings geht es von niedrigeren fiktiven Börsengewinnen aus als die Vorinstanz. Bestätigt sich das, dürfte sich die Zahlung in Singapur um rund 100 Millionen Dollar verringern. Die UBS bestätigt das singapurische Berufungsurteil und begrüsst das Urteil. (SoZ, S.32)