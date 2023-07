GENERALI SCHWEIZ: Der Versicherer Generali Schweiz will die Zahl seiner Verkäuferinnen und Verkäufer schweizweit von 350 auf 500 erhöhen. Die Zahl der Filialen soll laut Generali-Schweiz-Chef Christoph Schmallenbach aber nicht zunehmen. "Wir haben sechs Regional-Center in der Deutschschweiz, fünf in der Westschweiz und eines im Tessin. Bei diesen zwölf wird es bleiben", so Schmallenbach im Interview mit der "Schweiz am Wochenende". (SaW, S. 14)