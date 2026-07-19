AUTOMOBILZULIEFERER: Die deutsche Automobilindustrie steckt in einer existenziellen Krise. Das hat auch Folgen für den Werkplatz Schweiz. 2023 zählte die hiesige Automobilzulieferindustrie gemäss einer Studie des Swiss Center for Automotive Research der Universität Zürich rund 32'000 Mitarbeitende, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Die Institutsleiterin Anja Schulze gehe aber davon aus, dass die Zahl der Stellen seither zurückgegangen ist. Die Zulieferer würden mit rückläufigen Volumen und sinkenden Margen kämpfen. Martin Hirzel, Präsident des Industrieverbands Swissmem und Vizepräsident des Schweizer Autozulieferers Ronal, sieht die Restrukturierung von Volkswagen auch als Chance: Gelingt den deutschen Autobauern die Rückkehr in die Profitabilität, könnten sie wieder eher angemessene Preise zahlen. «In den vergangenen Jahren haben wir die Ineffizienzen von VW mitfinanziert.» (NZZaS S.31)