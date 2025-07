NORGE MINING: Über hundert zum Teil prominente Schweizer Investoren haben Millionenbeträge in ein Minen-Projekt des Zürcher Unternehmers Michael Wurmser in Norwegen eingeschossen. Wurmsers Firma Norge Mining kontrolliert laut eigenen Angaben enorme Phosphatvorkommen. Nun zeigt sich, dass das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das Unternehmen will nicht nur Phosphor produzieren, sondern auch eine norwegische Grafitmine übernehmen. Doch dies verzögert sich seit Monaten. Da der Kaufbetrag gemessen an den Gesamtinvestitionen bescheiden ist, schrillen bei manchen Investoren die Alarmglocken. Wurmser will nun Schwergewichte aus der internationalen Rohstoffindustrie an Bord holen, um das Vertrauen wiederherzustellen. Zudem soll der Ex-Bankier Eric Sarasin in den Verwaltungsrat einziehen. (NZZaS, S. 31)