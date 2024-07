SWATCH: Nach den schwachen Halbjahresresultaten von Swatch von vergangener Woche, fordert Georg von Wyss, Fondsmanager beim Vermögensverwalter BWM Value Investing, einen Wechsel an der Spitze von Swatch. «Ein Wechsel an der Spitze wäre positiv für den Konzern», sagte er gegenüber der «SonntagsZeitung». Der Verwaltungsrat von Swatch verhalte sich viel zu passiv, obwohl er eigentlich etwas tun müsste, so von Wyss. «Es braucht daher eine Neubesetzung des Verwaltungsrats.» Die Zeitung zitiert in dem Artikel weitere kritische Stimmen zum Verwaltungsrat: «Von