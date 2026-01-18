HELVETIA BALOISE: In den kommenden zwei Wochen - noch vor Ende Januar - würden die ersten 200 Betroffenen beim neu zusammengeschlossenen Versicherer die Kündigung erhalten, schreibt «Inside Paradeplatz» unter Berufung auf eine interne Mitteilung. Die überwiegende Mehrheit der gestrichenen Jobs befinden sich demnach in der Schweiz. In einer zweiten Welle im März würden 400 bis sogar 500 weitere Stellen gestrichen. «Im Rahmen des bereits angekündigten und derzeit laufenden Informations- und Konsultationsverfahrens haben wir gegenüber den Sozialpartnern über die insgesamt in den nächsten drei Jahren maximal geplante Anzahl von Stellenreduktionen informiert», heisst es vom Unternehmen gegenüber dem Finanzportal. Helvetia Baloise hatte im Dezember den Abbau von bis zu 2600 Stellen in den kommenden drei Jahren angekündigt. («Inside Paradeplatz», Samstag online)