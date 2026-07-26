UBER: Der Schweizer Ableger des US-Fahrdienstvermittlers Uber ist mit einem ausgeklügelten Betrug um rund 1,5 Millionen Franken geschädigt worden. Demnach generierten die Täter fiktive Fahrten, stornierten diese und nutzten Rückerstattungen, um sich unrechtmässige Auszahlungen als vermeintliche Fahrer zu verschaffen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» unter Berufung auf rechtskräftige Strafbefehle der Zürcher Staatsanwaltschaft berichtete. Die Gelder flossen laut dem Bericht über Konten von angeworbenen Helfern in der Schweiz ins Ausland, unter anderem nach China, Hongkong und Ägypten. Uber entdeckte den Betrug 2021 und reichte Strafanzeige ein. Mehrere Geldwäscher wurden inzwischen verurteilt. Die mutmasslichen Drahtzieher in Ägypten konnten laut der Zeitung trotz Ermittlungen bis heute nicht identifiziert werden. Uber wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zum Fall äussern. Das Unternehmen erklärte, Betrugsfälle würden konsequent verfolgt und den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. (NZZ vom Samstag, S. 15; siehe separate Meldung)