LUFTFAHRT: Ein Pilot der Fluggesellschaft Swiss warnt vor Überlastung und Kommunikationsproblemen im internationalen Luftverkehr. Thomas Steffen, Sicherheitsverantwortlicher beim Pilotenverband Aeropers, sagte in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen, dass die starke Zunahme des Flugverkehrs zu Stress und Engpässen führe: «Wenn ich beim Anflug auf einen US-Flughafen mit dem Fluglotsen Kontakt aufnehmen will, komme ich manchmal nicht durch, weil die Funkfrequenz ausgelastet ist», sagte Steffen. Oft würden gleichzeitig ein Lotse und ein anderes Flugzeug funken, sodass man beide nicht verstehe und Anweisungen wiederholt werden müssten. Die weniger strengen Sicherheitsstandards in den USA seien nicht neu. Doch mit der Zunahme des Flugverkehrs werde die Sicherheit anspruchsvoller. Und der Luftraum in den USA sei deutlich stärker ausgelastet als in Europa, erklärte Steffen. So kommt Steffen zum Schluss, heute sei das Fliegen grundsätzlich sicher. Früher hätte er das absoluter formuliert, nämlich, dass Fliegen sicher sei. («Tages-Anzeiger» S. 3, siehe separaten Artikel)