SWISS: Bei der Swiss gibt es offenbar Streit zwischen den Flugzeugtechnikern und der Führungsetage um die Schichtpläne: Die Verkehrsgewerkschaft SEV-GATA erhebe schwere Vorwürfe gegen die Swiss, schreibt der «Blick» am Sonntag auf der Homepage: Mitarbeiter würden unter Druck gesetzt, zum Teil werde mit Kündigungen gedroht. Dies schrieb Gewerkschaftspräsident Philipp Hadorn vor zehn Tagen in einem Protestschreiben an die Swiss-Spitze, das auf der SEV-Homepage veröffentlicht ist. Am (morgigen) Montag gebe es eine Krisensitzung, schrieb der «Blick». Eine Swiss-Sprecherin erklärte dagegen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, eine Krisensitzung sei am Montag nicht geplant. Zudem weise die Swiss diese Vorwürfe der Gewerkschaft ganz klar zurück: «Die öffentlich erhobenen Vorwürfe seitens SEV-GATA überraschen uns sehr. Sie entsprechen so nicht den Tatsachen.» Für die nächste und übernächste Woche seien bereits Gespräche zwischen Management und Sozialpartnern vereinbart, um gemeinsam die nächsten Schritte und tragfähige Lösungen zu besprechen. Erste Schichtmodelle lägen nun vor und würden geprüft. («Blick»)