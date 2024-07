ROCHE: Der Pharmakonzern Roche gibt so viel Geld aus für die Forschung wie kein zweiter auf der Welt. Dennoch bringe das Unternehmen kaum neue Medikamente auf den Markt, schreibt die «NZZ am Sonntag». Der Firma sei es in den vergangenen Jahren zwar gelungen, einige umsatzträchtige Medikamente in Therapiegebieten wie der Augenheilkunde oder der Neurologie aufzubauen. Doch in der «Königsdisziplin der Firma», der Onkologie, sei der Nachschub dürftig, heisst es. Angesichts der Flaute, die auch bei der Tochter Genentech herrsche, fragten sich Marktbeobachter nun, ob sich Roche weiterhin den Luxus erlauben könne, verteilt über zwei Einheiten in Basel und in Kalifornien Medikamente im frühen und mittleren Stadium zu erforschen. Das Unternehmen hält gegenüber der Zeitung an dem Modell von zwei separaten Forschungsorganisationen fest. Nun hoffen manche Beobachter offenbar auf Firmenchef Schinecker, der für eine Zusammenlegung «die nötige Entschlusskraft» mitbringe. (NZZaS, S. 24)