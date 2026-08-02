MAMMUT: Die Schweizer Outdoormarke Mammut kommt in chinesische Hände. Der Mammut-Chef Heiko Schäfer verspricht sich von den neuen Besitzern einen zusätzlichen Wachstumsschub. «China hat einen Outdoor-Fünfjahresplan, der dazu beitragen soll, die Bevölkerung lange gesund zu halten», sagt Schäfer im Interview der «NZZ am Sonntag». Bereits in den letzten drei Jahren habe sich das China-Geschäft jährlich fast verdoppelt. Die Investmentgesellschaft CPE könne Mammut neue Absatzkanäle erschliessen. Die Firma verfüge über beste Beziehungen zu den grossen Einkaufszentren und den Tech-Unternehmen in China. Für die Schweiz ändere sich nichts, sagt Schäfer. Die Mammut-Produkte würden weiterhin hier entwickelt. Am Bau des neuen Hauptsitzes in Lenzburg halte man fest. «Das ist ein klares Bekenntnis zum Schweizer Standort», sagt Schäfer. (NZZaS, S. 34)