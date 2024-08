FEINTOOL: Trotz schwacher Halbjahreszahlen und der Aussetzung der Guidance für 2024 zeigt sich Feintool-CEO Torsten Greiner zuversichtlich für die mittelfristige Zukunft des Unternehmens. In einem Interview mit «Finanz und Wirtschaft» (FuW, Onlineausgabe vom Freitag/Printausgabe vom Samstag) äusserte sich der Manager zu den aktuellen Herausforderungen und den strategischen Plänen des Unternehmens. «Unsere Zielmärkte bleiben volatiler als erwartet», erklärte Greiner die aktuelle Situation. Dennoch halte Feintool an seinem Ziel einer Ebit-Marge von über 6 Prozent für 2026 fest. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen verschiedene Kostensenkungsprogramme eingeleitet, darunter das globale Effizienz- und Wachstumsprogramm «Level-up 2026!». «Innovationsthemen stoppen wir aber keine, das ist mir wichtig», sagte der CEO. Ein zentraler Punkt ist für Feintool die Neuaufstellung der Feinschneidproduktion in Europa. Die Grossserienfertigung am Hauptsitz in Lyss wird bis Ende 2025 eingestellt und nach Tschechien verlagert. Greiner betont jedoch die weiterhin wichtige Rolle von Lyss als Kompetenzzentrum, insbesondere für das zukunftsträchtige Wasserstoff-Geschäft. Dieses bedient Feintool mit Bipolarplatten für den Einsatz in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen. (FuW Samstagsausgabe, S. 7; siehe auch separate Meldung)