US-ZÖLLE II: Stefan Brupbacher, Direktor des Tech-Industrieverbandes Swissmem, reagiert im Interview mit der «NZZ am Sonntag» auf die Ankündigung der USA, auf Schweizer Exporte 39 Prozent Zoll zu erheben. «Diese 39 Prozent sind absolut ungerechtfertigt. Das ist ein aus der Luft gegriffener Wert. Das zeigt einfach, dass Präsident Trump, wenn es um die Handelsbilanz geht, nicht mehr rational handelt», sagt er. Das sei eine Gefahr für Zehntausende Stellen in der Tech-Industrie und in anderen Exportbranchen. «Wir verdienen jeden zweiten Franken im Ausland. Deshalb ist das ein Angriff auf unser Land, der die ganze Bevölkerung betrifft», so Brupbacher. Das Parlament müsse nun zügig die Kurzarbeitsentschädigung auf 24 Monate verlängern. Zugleich warnt er davor, gegen die Aktualisierung des Freihandelsabkommens mit China das Referendum zu ergreifen. «Wir müssen aufhören, andere Staaten über die Handelspolitik erziehen zu wollen», sagt Brupbacher in der «NZZ am Sonntag». Weniger Handel mache China sicher nicht demokratischer. «Wer heute - in dieser Situation, wie wir sie jetzt mit den USA haben - gegen Freihandelsabkommen kämpft, muss sich einfach bewusst sein, dass das ein direkter und willentlicher Rückenschuss gegen die 330 000 Angestellten der Schweizer Tech-Industrie ist.» (NNZaS)