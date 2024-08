ON: Die Laufschuhfirma On verzeichnete im vergangenen Jahr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg, insbesondere in den USA, wo der Umsatz auf über eine Milliarde US-Dollar stieg. In der Schweiz hingegen sank der Umsatz in den vergangenen beiden Jahren von 55 von 46 Millionen. Nun will On den Abwärtstrend stoppen, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. On hat zu diesem Zweck eine neue Verkaufsstrategie eingeführt, wie Co-Chef Marc Maurer erklärt. On will sich in der Schweiz noch stärker auf das Geschäft mit Laufschuhen konzentrieren. Dafür setzte sie gezielt auf Sportartikelverkäufer als Partner und vermindert gleichzeitig das Angebot im gewöhnlichen Schuhhandel. Das Problem von On in der Schweiz ist, dass die Marke vor allem bei Menschen über 50 Jahre beliebt ist, was Junge davon abhält, sie zu kaufen. Fachleute sprechen sogar davon, dass On als «Rentnermarke» gelte. (SoZ, Seite 37)