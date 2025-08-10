ZOLL-STREIT III: Der Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus fordert von der Politik die rasche Aushandlung einer Zollausnahme für die Zivilaviatik der Schweiz. Es zeichne sich ab, dass die EU und Grossbritannien eine solche erhalten würden, sagte Pilatus-Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag. «Das muss nun als Teil eines möglichen Abkommens zwischen der Schweiz und den USA geregelt werden», sagte Loosli. «Damit würden wir gegenüber unseren Mitbewerbern wieder vergleichbar dastehen.» Hintergrund sind seit Donnerstag geltende US-Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte in die USA. Pilatus verhängte am Freitag einen temporären Lieferstopp in die USA, um mit Händlern und Kunden über die Aufteilung der Mehrkosten zu verhandeln. Trotz der Belastung lehnt Loosli staatliche Nothilfe ab: «Wir gehen nicht davon aus, dass wir auf staatliche oder kantonale Hilfe angewiesen sein werden.» Bei längerer Dauer der Krise könnten jedoch Kurzarbeit oder Stellenanpassungen über natürliche Fluktuation nötig werden. (SaW, S. 2)