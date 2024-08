NEUROTH/MISENSO: Die Hörakustik-Kette Neuroth will das Geschäft in der Schweiz weiter ausbauen. «Wir peilen in den nächsten Jahren 100 Filialen in der Deutsch- und Westschweiz an», sagte Neuroth-Chef Lukas Schinko gegenüber «Schweiz am Wochenende». Auch die Übernahme der Misenso-Filialen, welche der Konzern von der Migros übernommen hatte, soll dabei unterstützen. Der Name Misenso und das Konzept bleiben bestehen, und es werde zusammen mit der Marke Neuroth eine Zwei-Markenstrategie gefahren. (SaW, Ausgabe 17.08., S.14)