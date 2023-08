SBB I: Die SBB rechnen ab dem 24. August auf der Gotthardstrecke insbesondere an Wochenenden mit wenig Platz in den Zügen. Denn vom 23. August bis 12. September bleibt die Bahnstrecke von Mailand nach Domodossola an der Schweizer Grenze ins Wallis wegen Bauarbeiten voraussichtlich gesperrt, wie CH Media schrieb. Damit ist die Lötschberg-Simplon-Route nach Mailand keine Option. Reisende von Bern und Basel nach Mailand werden wie Gotthard gelenkt, teilten die SBB mit. Zusätzliche Züge werden nicht eingesetzt. Es würden aber mehr Züge in maximaler Länge verkehren, hiess es. ("Schweiz am Wochenende" S. 4)