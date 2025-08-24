PHARMABRANCHE: In den USA sind Medikamente extrem teuer, doch Schuld daran sind nicht nur die Pharmaunternehmen, sondern auch die Mittelsmänner, heisst es in einem Artikel der «Finanz+Wirschaft». US-Präsident Trump wolle die Preise senken, bisher er daran an gut organisierten Lobby gescheitert. Laut einer Untersuchung der Rand Corporation seien die Medikamentenpreise 2022 fast dreimal so hoch wie im OECD-Durchschnitt, Originalpräparate sogar viermal so teuer. Die Pharma Benefit Managers (PBM) würden dabei eine zentrale Rolle spielen, heisst es. «Nur drei PBM kontrollieren fast 80 Prozent des US-Marktes. Sie diktieren, welche Medikamente die Patienten erhalten dürfen und was sie zahlen», kritisiert die Pharmalobby. CVS Health, Cigna Group und UnitedHealth würden Rabatte verhandeln und einen Teil für sich behalten, was Fehlanreize setze. Analyst Stefan Schneider erklärt gegenüber der Zeitung: «Die PBM haben ein Interesse an möglichst hohen Listenpreisen für Originalpräparate, für die sie maximale Rabatte aushandeln.» Hinzu kommen Distributoren, Spitäler und Sonderrabatte: Rund die Hälfte des Listenpreises lande nicht bei den Pharmaunternehmen. Um die Preise wirklich zu halbieren, müsste die US-Regierung also das gesamte komplexe Gesundheitssystem reformieren, nicht nur die Hersteller ins Visier nehmen. (FuW, Ausgabe 23.8.; S.11.)