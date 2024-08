HANDELSPOLITIK: Der Bundesrat will das Freihandelsabkommen mit China aktualisieren. Doch der Widerstand dagegen wächst: So hat die Geschäftsleitung der Grünen Mitte August bereits das Referendum beschlossen für den Fall, dass der Vertrag keine verbindlichen Regelungen zum Schutz der Menschenrechte vorsieht, wie Parteipräsidentin Lisa Mazzone in der «NZZ am Sonntag» sagt. «Die Chancen, zu gewinnen, stehen sehr gut, davon bin ich überzeugt», so Mazzone. Die Zeitung sieht das anders, denn das federführende Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin habe seine Stossrichtung bereits weitgehend definiert. In einer internen Informationsnotiz des WBF, die der «NZZ am Sonntag» vorliege, sei das Verhandlungsmandat umrissen. Mit der Modernisierung des Abkommens solle ein «wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Mehrwert» erzielt werden, heisst es darin. (NZZaS, S. 15)