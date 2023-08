UBS/CS: Die UBS wird am kommenden Donnerstag wird die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 vorlegen und Angaben zum Integrationsplan der CS machen. In der Wochenendpresse wird das bevorstehende Ereignis ausgiebig besprochen. Laut einem Artikel der «Sonntagszeitung» droht der Credit Suisse im zweiten Jahresviertel ein Verlust von 3,5 Milliarden Franken und es dürfte zu einem «massiven Sparprogramm» kommen. Demgegenüber winke der UBS gemäss provisorischer Schätzungen ein buchhalterischer «Märchengewinn» von 35 Milliarden Dollar, heisst es in der «Schweiz am Wochenende». Von der Marke CS übrig bleiben könnte einzig die Schweizer Onlinebank CSX, die sich mit ihrem Angebot im Heimmarkt vor allem in der jüngere Bevölkerungsschicht gut etabliert habe, so die Mutmassung. Auch in anderen Publikationen wird eine Vollintegration der Credit Suisse in die UBS als wahrscheinlichstes Szenario beschrieben. (SoZ, S.32f; SaW, S.15; u.a.)