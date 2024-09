LOGITECH: Logitech-Chefin Hanneke Faber bekräftigt im Interview mit der «Schweiz am Wochenende», dass der Hauptsitz des Unternehmens in Lausanne verbleiben wird. Sie hebe auch Pläne zur weiteren Stärkung des Standorts. Trotz ihres vorübergehenden Umzugs ins Silicon Valley betont Faber, dass sie viel Zeit in der Schweiz verbringen will. Die einzige Firmenchefin eines SMI-Unternehmens äusserte sich auch zum Streit Logitechs mit seinem Co-Gründer Daniel Borel. «Am Schluss entscheiden die Aktionäre an der Generalversammlung am 4. September über seinen Vorschlag.» (SaW, siehe separate Meldung, S. 10/11)