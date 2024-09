KLEIDUNG: Laut den Recherchen der «Schweiz am Wochenende» planen gleich mehrere ausländische Kleidungs- und Luxusmarken den Markteintritt in der Schweiz. So werde demnächst die australische Luxus-Kleidermarke Zimmermann ein Geschäft in Zürich eröffnen. Dies wäre die erste Filiale im deutschsprachigen Raum. Ferner würden auch die französischen Kleiderlabels Sessùn Filialen in der Deutschschweiz planen. Ebenso würde beim japanische Kleider-Riesen Uniqlo, für den etwa auch Roger Federer wirbt, Interesse am Schweizer Markt bestehen. So hätten schon erste Gespräche für ein Objekt in Zürich stattgefunden. Bis eine Filiale eröffnet, dürfte es laut der Zeitung aber noch Monate, wenn nicht sogar Jahre, dauern. (Schweiz am Wochenende, S. 15)