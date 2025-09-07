NESTLÈ: Die abrupte Entlassung des früheren Nestlé-Chefs Laurent Freixe wegen einer von ihm geleugneten Liebesbeziehung zu einer unterstellten Frau ist auch in der Sonntagspresse ein grosses Thema. Vor allem der Verwaltungsrat und dessen Präsident Paul Bulcke stehen im Fokus der Berichterstattung. Bulcke sei bei der Aufarbeitung der Geschehnisse lange Zeit zu zögerlich vorgegangen, schreibt etwa die «NZZ am Sonntag». Insider sagten, Bulcke hätte früher auf Warnzeichen reagieren können, da Freixe bereits zuvor eine interne Beziehung verschwiegen habe. Der Verwaltungsrat müsse sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, interne Hinweise nicht ernst genug genommen zu haben, meinte ein Corporate-Governance-Experte. Bis zu seinem Abgang im kommenden Frühjahr bleibe Bulcke eine «lame duck», kommentiert das Blatt. Der «Sonntagsblick» benennt derweil den Verwaltungsrat als «die wahre Problemzone» und Bulcke den «Hauptverantwortlichen» für den Niedergang der Nestlé-Aktie. Diese notiere so tief wie seit 2017 nicht mehr. Das oberste Führungsgremium müsse «dringend» erneuert werden. (NZZaS, S. 35; SoBli, S. 32).