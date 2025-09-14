SCHWEIZ: Die «NZZ am Sonntag» berichtet, dass der Bundesrat im Zollstreit mit den USA ein heikles Zugeständnis gemacht hat. Laut Recherchen der Zeitung enthält der Vertragsentwurf ein Kapitel zu nichttarifären Handelshemmnissen, in dem die Schweiz Massnahmen zugesichert habe, um den Marktzugang für US-Geflügelfleisch zu erleichtern. Konkret zitiert die Zeitung aus dem Papier den Satz, wonach die Schweiz mit den USA zusammenarbeiten wolle, um Hindernisse beim Import von US-Geflügelprodukten abzubauen. Damit rücke auch das seit Jahren umstrittene Thema der sogenannten Chlorhühnchen in den Fokus, deren Verkauf hierzulande verboten ist. Während Grünen-Nationalrat Kilian Baumann im Gespräch mit der Zeitung von einem «der dümmsten Importe überhaupt» spricht und die EU für ihre härtere Linie lobt, zeigt sich Bauernverbandspräsident Markus Ritter gelassener und stellt die Frage, ob sich solches Fleisch in der Schweiz überhaupt durchsetzen würde. (NZZaS, S. 1 und 9)