UBS: In der Diskussion um die Konditionen der UBS für ihre Firmenkunden hat der Industrieverband Swissmem in den Medien Kritik an der Grossbank geäussert. In einer Umfrage des Verbands bei Mitgliedsfirmen hätten 23 Prozent der befragten Firmen angegeben, dass sich die Konditionen oder die Qualität der Dienstleistungen seit der CS-Übernahme verschlechtert hätten, schreibt die «NZZ am Sonntag». «Wir sind enttäuscht von der UBS», wird Swissmem-Präsident Martin Hirzel in dem Artikel zitiert. Laut der «NZZ am Sonntag» ist nun auch der Preisüberwacher Stefan Meierhans aktiv geworden. Verschiedene Exponenten der UBS hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik über eine Verschlechterung von Konditionen vor allem im Firmenkundengeschäft zurückgewiesen.(NZZaS, S. 37)