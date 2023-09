SWISSPORT: Die Bodenabfertigungsfirma hat dieses Jahr bis am 10. September rund 62'000 Flüge abgefertigt. «Davon sind 15 Flieger ohne Gepäck abgehoben, was einem prozentualen Anteil von 0,024 Prozent entspricht», wird eine Sprecherin von der «Schweiz am Wochenende» zitiert. Die 15 Fälle sind ein neues Phänomen. Für die Airlines wie die Swiss sind sie ein grosser Imageschaden und für die betroffenen Passagiere ein Frust. Zudem dürften auch bei den restlichen Flügen nicht immer alle Koffer an Bord gelangen. Zahlen dazu kann Swissport keine nennen. (SaW, S. 15)