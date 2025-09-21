NOVARTIS: Konzernchef Vas Narasimhan sieht Länder ausserhalb der USA in der Pflicht, für Innovationen einen höheren Anteil zu leisten, sagte er in einem Interview mit der «NZZ am Samstag». «Es ist Tatsache, dass amerikanische Patienten einen grossen Teil der Innovationen bezahlen», so der Konzernchef. Im Streit um die Preissetzungen arbeite Novartis mit der Regierung zusammen und versuche, «konstruktive Lösungen zu finden, damit die Amerikaner weniger für ihre Medikamente bezahlen müssen.» Auf die zusätzlichen US-Zölle sieht Narasimhan sein Unternehmen gut vorbereitet. So seien die Vorräte in den USA deutlich aufgestockt worden. Sie würden «sicher bis Mitte 2026 ausreichen.» Weiter wies er die Gerüchte um eine Affäre mit einer Mitarbeitenden entschieden zurück. In einer externen Untersuchung sei er entlastet worden und die Sache sei damit für Novartis abgeschlossen. (NZZ, Samstagsausgabe, S. 23, siehe auch separate Meldung.)