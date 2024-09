RUAG: Verteidigungsministerin Viola Amherd soll bereits 2019 von Korruptionsvorwürfen gegen einen ehemaligen Ruag-Mitarbeiter gewusst haben. Ein Whistleblower kritisierte unter anderem, dass zehn Getriebe des Kampfpanzers Leopard 2 «deutlich unter Marktpreisniveau», an einen «dubiosen deutschen Schrotthändler» verkauft worden seien, wie «SonntagsBlick» einem Schreiben entnahm. Der Brief ging an Amherd und den Ruag-Verwaltungsrat. Nichts deute darauf hin, dass der Mitarbeiter und sein Vorgesetzter zwischen 2019 und 2022 gebremst oder kontrolliert worden seien, so die Zeitung. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie der Rüstungskonzern Ruag wollten sich laut der Zeitung nicht dazu äussern, wie sie auf die Vorwürfe reagierten. (Sobli, S. 18)