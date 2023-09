SPITÄLER: Die Schweizer Spitäler stehen vor ungelösten Problemen bei der Digitalisierung. Um die digitale Transformation in ein effizienteres Gesundheitswesen zu schaffen, müssten sie einmalig rund 6,4 Milliarden Franken investieren. Dies schreibt die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in einer Studie, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Wie sie dieses Geld auftreiben sollen, sei jedoch unklar. Denn die Spitäler blickten einmal mehr auf ein schlechtes Jahr zurück. Mehr als die Hälfte von ihnen schrieb Verluste und etliche Häuser sind bereits in finanzieller Schieflage, wie die PwC-Studie zeigt. Von der nötigen Profitabilität, um aus eigener Kraft in die Zukunft zu investieren, seien sie weit entfernt. «Es ist ein Sterben auf Raten», wird Philipp Sommer, Leiter Beratung Gesundheitswesen bei PwC Schweiz, in dem Artikel zitiert. Er sagt darum, die Politik komme nicht darum herum, die Abgeltungen für die Spitäler zu erhöhen. (NZZaS, S. 21)