PARTNERS GROUP: Immer wieder ertönt im Zollstreit mit den USA die Forderung, dass sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter aus den bilateralen Gesprächen mit den USA verabschieden soll. In einem Fall hat dies zu besonders vielen Irritationen geführt. Laut «SonntagsBlick» griff Partners-Group-Gründer Alfred Gantner zum Hörer und versuchte, der Bundespräsidentin gleich selber klarzumachen, dass sie das Feld zu räumen und die Verhandlungen der Seco-Chefin Helene Budliger zu überlassen habe. An der Spitze des Finanzdepartements soll die Intervention des Private-Equity-Managers für Empörung gesorgt haben. Gantner hatte die Bundespräsidentin und Wirtschaftsminister Guy Parmelin Anfang August nach Washington begleitet - als Mitglied des sogenannten «Team Switzerland». Zum Telefonat Gantners mit Karin Keller-Sutter heisst es beim EFD laut der Zeitung «no comment». Alfred Gantner selbst habe mitgeteilt, er werde sich bis zum Abschluss der Verhandlungen nicht mehr öffentlich äussern. (Sobli, S. 8)