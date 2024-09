IMMOBILIEN: Das Zweitwohnungsgesetz wird mit immer neuen Tricks ausgehebelt. 2012 nahmen die Stimmberechtigten die Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» an. In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20 Prozent sind neue Ferienwohnungen seither grundsätzlich verboten. Doch wie die SonntagsZeitung schreibt, nutzen Bauherren und Gemeinden die zahlreichen Schlupflöcher in dem seit 2016 geltenden Zweitwohnungsgesetz, welche bürgerliche Politiker geschaffen haben. Manches ist legal - manches nicht. So urteilte das Bundesgericht in mehreren Fällen, dass Zweitwohnungen, die aufgrund einer Ausnahmeregelung gebaut werden sollten, nicht wie vorgeschrieben hotelmässig bewirtschaftet werden. In anderen Fällen urteilte es, dass sogenannte Sistierungsgesuche nicht zulässig waren, mit denen die Erbauer von Erstwohnungen diese nachträglich in Zweitwohnungen umwandeln wollten - weil sie angeblich keine Käufer für die Erstwohnungen fanden. Eindeutig illegal ist ein anderer Trick: die Schein-Erstwohnsitznahme. Dabei verlegt eine vermögende Person aus dem Unterland ihre Schriften in einen Ferienort mit einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20 Prozent - und kann dann einen angeblichen Erstwohnsitz bauen. Faktisch ist sie aber nur wenige Wochen pro Jahr anwesend und bleibt am bisherigen Wohnort. Am 1. Oktober tritt ein neues, von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit durchgesetztes Schlupfloch in Kraft: Ab dann dürfen Häuser, die vor dem März 2012 gebaut worden sind, auch in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20 Prozent abgerissen, neu aufgebaut, um 30 Prozent vergrössert und uneingeschränkt genutzt werden. Als Nächstes wollen die Bürgerlichen das Beschwerderecht der Umweltverbände einschränken. Künftig sollen sie gegen kleine Ferienwohnungsbauten keine Beschwerde mehr einreichen können. (SonntagsZeitung S. 35)