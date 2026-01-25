ZÖLLE: Die Strafzölle für die Schweiz hat US-Präsident Donald Trump bisher mit dem grossen Handelsdefizit der USA begründet. Nun hat sich das Minus aus dem vergangenen Oktober jedoch in ein Plus von 8,8 Milliarden US-Dollar zu Gunsten der Vereinigten Staaten verwandelt, wie neue Daten des Handelsministeriums zeigen. Für die Wende sind primär die Schweizer Goldlieferungen verantwortlich, die eingebrochen sind. «Anfang 2025 hatten wir eine vorübergehende Anomalie», sagt Christoph Wild, Präsident der Schweizer Edelmetallvereinigung in der «SonntagsZeitung». Nun sei der Goldhandel wieder zur «langfristigen Normalität zurückgekehrt». Trotzdem wollen Wirtschaftskreise vor den Verhandlungen mit den USA über ein neues Handelsabkommen nichts dem Zufall überlassen. Damit es bei den Investitionen von hiesigen Unternehmen nicht bei Ankündigen bleibt, hat die amerikanisch-schweizerische Handelskammer die Firmen angeschrieben und sie gebeten, die geplanten Ausgaben zu beziffern. Schweizer Unternehmen haben Trump Investitionen von 200 Milliarden Dollar zugesichert, ein Drittel davon im laufenden Jahr. So hat der Pharmakonzern Roche diese Woche angekündigt, die geplanten Investitionen in eine neue Fabrik in North Carolina auf 2 Milliarden Dollar zu verdoppeln. (SoZ, S.2-3)