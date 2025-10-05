MIGROS I: Vor bald einem Jahr hat die Migros ihre Tiefpreisstrategie lanciert. Rund tausend Produkte wurden auf Discountniveau gesenkt. Die Migros investiert laut eigenen Angaben rund 100 Millionen Franken in diese Massnahme. Doch um Kunden geht es nur vorderhand, die Tiefpreisstrategie hat auch den Zweck, die Zusammenarbeit unter den Regionalgenossenschaften zu fördern, wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen. Diese sind für das Supermarktgeschäft in ihrer Region zuständig. Sinkt der Umsatz wegen tieferer Preise, müssen sie effizienter werden - unter anderem durch Kooperationen. Da sich die Genossenschaften in der Vergangenheit vehement dagegen gewehrt hätten, Kompetenzen abzutreten, versuche die Migros-Spitze nun über Umwege, dieses Ziel zu erreichen. (NZZaS, S. 33)