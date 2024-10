GLOBUS I: Die von der thailändischen Central Group von der Signa-Gruppe ganz übernommene Warenhauskette Globus dürfte nach Angaben ihres CEO Franco Savastano erst in gut zwei Jahren in die Gewinnzone zurückkehren. Ende 2026 werde man wieder schwarze Zahlen schreiben, sagte der Manager in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Dafür brauchen wir das Geschäft am Zürcher Bellevue, das wir im November eröffnen. Und den Globus in Basel, der am 1. November 2025 aufgeht», sagte Savastano. (NZZaS, S. 37; sh separate Meldung)