SWISS: Im Mitgliedermagazin des Swiss-Cockpit-Verbands Aeropers geht es in einem Beitrag um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Luftfahrt. So würden Gewitter und Stürme oft stärker ausfallen als in der Vergangenheit. Dies mache ein grossräumiges Umfliegen dieser Risikozonen immer häufiger nötig. Zudem werden die höheren Temperaturen die Tragfähigkeit der Flugzeuge eingeschränkt, weshalb teilweise weniger Fracht mitgeführt werden könne. Dies gehe zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Auch wenn die Winter weniger kalt sind als in der Vergangenheit, würden sie doch feuchter. Dies mache entsprechend häufiger eine Enteisung der Flugzeuge nötig, was wiederum Kosten verursache. (AZ Medien vom 30.9, S. 13)