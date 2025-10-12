BURGER KING SCHWEIZ: Die QR Group, die in der Schweiz 56 von 95 Filialen der Fast-Food-Kette Burger King betreibt, erwartet nach eigenen Aussagen in den Zeitungen von CH Media ein Rekordjahr. Konkrete Umsatzzahlen nannte Firmenchef Nils Engel nicht. Das erwartete positive Jahr liege auch daran, dass die Anzahl Filialen stetig höher werde, sagte Engel in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Ausserdem habe ein zeitlich begrenztes Angebot für ein voraussichtlich positives Jahr gesorgt. «Das sorgt für Aufmerksamkeit», sagte Engel über die Marketingstrategie. Nach der Coronakrise habe das Unternehmen «unglaubliche Jahre» verzeichnet. Vergangenes Jahr gab es laut dem Firmenchef beim Wachstum eine Pause. Einen Boykott von US-Fast-Food-Ketten im Zuge der Politik von US-Präsident Donald Trump spüre man hierzulande nicht. Die Preise für die essenziellen Lebensmittel einer Burger-Kette sind zuletzt gestiegen. Die höheren Preise für Rindfleisch habe das Unternehmen bisher nicht auf die Kundschaft abgewälzt. «Aber wenn die Rindfleischpreise weiterhin so stark steigen, müssen wir reagieren», sagte Engels. Die QR Group besitzt das Master-Franchising für Burger King in der Schweiz. (CH Media Zeitungen 11.10., p. 10/11)