SALT: »Wir fühlen uns als Herausforderer sehr wohl«, sagt der Salt-Besitzer Xavier Niel in seinem ersten Interview in einer Schweizer Zeitung. Der französische Milliardär, der Salt im Jahr 2015 zu hundert Prozent übernahm, spricht darin über die Marktmacht der Swisscom und den Erfolg seiner Tiefpreis-Strategie. »Bevor wir kamen, waren die Preise viel zu hoch«, sagt er in der »NZZ am Sonntag«. Niel bekräftigt, dass er nicht vorhabe, der Schweiz in absehbarer Zeit den Rücken zu kehren, und spricht über seine Liebe zum Wettbewerb, sein Engagement im Startup-Bereich und seinen Einsatz für eine europäische KI. Er will nicht, dass seine Kinder eines Tages auf Modelle angewiesen sind, die in den USA oder China entwickelt wurden. Um die europäische Position in der Tech-Branche zu stärken, sitzt er seit kurzem auch im Verwaltungsrat von Bytedance. (NZZaS, S. 29-31; siehe auch separate Meldung)