SUNRISE: Mit dem geplanten Börsengang im November will der Telekomkonzern mindestens so schweizerisch werden wie Konkurrent Swisscom. «Das Listing an der SIX etabliert uns noch stärker als Schweizer Unternehmen», zitiert die «NZZ am Sonntag» CEO André Krause. Dennoch bleibe die Frage, wie es nach der Rückkehr an die Börse um die Bewertung der Titel bestellt sein werde. Fest stehe, dass Sunrise vor allem als Dividenden-Titel punkten wolle, so das Blatt. Dafür sollte das Unternehmen wie früher - und wie die Swisscom - eine Rendite von mindestens 4 Prozent bieten können, wobei die Renditehöhe von der erzielten Bewertung abhänge. Allerdings könnte diese durch die Schuldenlast des Unternehmens gedrückt werden. CEO Krause hebt hervor: Die Ausschüttungen seien in den ersten Jahren steuerfrei. Das könnten die Aktien von Swisscom nicht bieten. Wichtiger noch, Sunrise wolle wachsen. Und dies obwohl die Umsätze im Telekom-Markt seit Jahren stagnierten. Dabei werde Sunrise laut Krause nicht aggressiv auftreten, sondern strebe an, sich im Premium-Segment zu positionieren und auf Servicequalität zu fokussieren. Auch strebe Sunrise nicht an, der Swisscom Kunden abzujagen. Vielmehr wolle man den bestehenden Kunden schlicht mehr verkaufen. (NZZaS, S. 37)