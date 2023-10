BERUFSBERATER: Der Staat drängt private Berufsberater aus dem Markt Angebote von Bund und Kantonen konkurrenzieren private Laufbahnberater, berichtet die «NZZ am Sonntag». So etwa mit dem Angebot Viamia, eine kostenlose Berufsberatung für über 40- Jährige. Bei einer Umfrage des Berufsverbandes Laufbahnswiss gaben 90 Prozent der Mitglieder an, ihre Ü40-Kundschaft sei wegen Viamia stark oder moderat zurückgegangen. Kritisiert wird insbesondere, dass vor allem Gutqualifizierte von dem Gratis-Angebot Gebrauch machen. «Da werden Steuergelder mit der Giesskanne verteilt», sagt Ständerat Ruedi Noser. Er hat eine parlamentarische Initiative eingereicht. Noser will die private Berufsberatung explizit im Berufsbildungsgesetz festschreiben. Zudem soll die staatliche Berufsberatung nur für jene gratis sein, die weder Lehrabschluss noch Matura haben. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen wehrt sich: Die Initiative greife in die Autonomie der Kantone ein. Im Ständerat hat die parlamentarische Initiative gute Chancen. Politiker von Mitte über FDP bis SVP haben sie unterzeichnet. (NZZaS p. 9)