FLUGHAFEN ZÜRICH: Der Flughafen Zürich hat von 2020 bis 2024 insgesamt 3,3 Millionen Franken an Parteien und Organisationen gespendet. Laut dem «SonntagsBlick» hält die Flughafenbetreiberin die Zuwendungen geheim. Dies habe zuletzt für Kritik aus der Politik gesorgt. Das Unternehmen, das zu 33 Prozent dem Kanton und zu 5 Prozent der Stadt Zürich gehört, hat seine Spendenstrategie inzwischen angepasst und zahlt nur noch an Wirtschaftsverbände, nicht mehr direkt an Parteien. Der politische Druck ist aber nicht abgeflacht, weshalb sich der Zürcher Kantonsrat am Montag mit einem dringlichen Postulat befasst, das mehr Transparenz fordert. Laut einem Gutachten, das der Zeitung vorliegt, könnte der Kanton Zürich als Grossaktionär Angaben über die Spenden einfordern. (SoBli, S. 10)