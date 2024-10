MIGROS: Der Detailhändler Migros betreibt seit Mitte Oktober eine Filiale sonntags ohne Personal, wie die «Schweiz am Wochenende» schreibt. Während die Filiale von Montag bis Samstag mit Personal betrieben wird, können am Sonntag die Kunden den Laden betreten, indem sie ihre Cumulus-, Debit- oder Kreditkarte scannen. Nach dem Einkauf bezahlen sie an einer Self-Checkout-Kasse. Weil kein Personal anwesend ist, gibt es so keinen Konflikt mit dem Arbeitsgesetz des Bundes, das Sonntagsarbeit im Detailhandel grundsätzlich verbietet. (SaW, S. 12)