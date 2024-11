AUTOINDUSTRIE: Die deutschen Autobauer - allen voran Volkswagen - stecken tief in der Krise. Das trifft auch die Zuliefere in der Schweiz, wie die «SonntagsZeitung» und der «Sonntagsblick» berichten. So seien die Exporte der Branche in den ersten neun Monaten um 7,8 Prozent und im dritten Quartal sogar um 14,8 Prozent zurückgingen, heisst es unter Berufung Aussagen vom «Swissmem»-Präsidenten Martin Hirzel. Aufgrund der Krise verhängten viele Firmen einen Einstellungsstopp; einige setzten Entlassungen und Kurzarbeit um. Beispielsweise verlagerte Feintool Teile der Produktion nach Tschechien, Komax schliesst Standorte in Rotkreuz und Cham und Georg Fischer erwägt den Verkauf seiner Automobilsparte. Anja Schulze von «Swiss Car» erklärte, dass die Schweizer Zulieferer ihre Kundenbasis in den letzten Jahren verbreitert hätten, jedoch nach wie vor stark von deutschen Herstellern abhängig seien. Von Vorteil sei, dass die Schweizer Zulieferer nicht ausschliesslich in die Autoindustrie lieferten, sondern ihre Leistungen auch für andere Branchen erbrächten, zum Beispiel Bauindustrie, Luftfahrt, Medizintechnik oder Uhrenindustrie.(SoZ, S. 39; SoBli)