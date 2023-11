SIGNA/BENKO I: Die österreichischen Versicherer Uniqa und Vienna Insurance Group (VIG) halten Anleihen der schlingernden Immobilien- und Handelsgruppe Signa rund um den Investor Rene Benko in Höhe von 130 Millionen Euro. Die Uniqa hat Papiere von Signa in Höhe von rund 80 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Anfrage der «Oberösterreichischen Nachrichten» (Wochenendausgabe) mitteilte. Die VIG erklärte gegenüber der Zeitung, eine Signa-Anleihe mit 50 Millionen Euro Nominale zu besitzen. Auch deutsche Landesbanken gehören zu den grossen Kreditgebern der Signa-Gruppe. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die mehrheitlich Sparkassen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg gehört, soll der Immobilien- und Handelsgruppe ein mittleres dreistelligen Millionen-Darlehen gegeben haben, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Samstag). Die Nord LB in Hannover soll mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag engagiert sein. Die Bayern LB und die LBBW haben weniger als die Helaba, aber mehr als die Nord LB an Krediten an Signa vergeben. Die LBBW will ihr Engagement nicht beziffern. Mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag haben laut Zeitung die DZ Bank, das Spitzeninstitut der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie ihre Tochtergesellschaft DZ Hyp Immobilienobjekte von Signa finanziert. Keine dieser Banken wollte sich zu diesen Informationen auf «FAZ»-Anfrage äussern. («Oberösterreichischen Nachrichten» und FAZ - siehe separater Artikel)