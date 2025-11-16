ZOLL-DEAL V: Erste Schweizer Exportfirmen atmen auf. Für sie waren die 39 Prozent Zölle teils existenzbedrohend. Der Kaffeemaschinenhersteller Thermoplan etwa habe bereits begonnen, sich nach Standorten in Deutschland umzusehen. «Bereits kurz nachdem bekannt geworden war, dass ein Deal in Aussicht steht, riefen uns Kunden aus den USA an und wollten wissen, wie es um unsere Kapazitäten steht», erklärte Firmenchef Adrian Steiner dem «Tagesanzeiger». Eine Verlegung der Produktion sei für ihn keine Option mehr. Beim Pfannenhersteller Kuhn Rikon seien die Sorgen indes noch nicht vorbei. Das «Grundproblem» der Zölle sei damit nicht gelöst, sagt CEO Tobias Gerfin mit Verweis auf die 50 Prozent Zölle auf viele Produkte aus Aluminium und Stahl. Zudem stamme der Grossteil der Produkte für den amerikanischen stammt aus China. Und für diese gelte seit kurzem noch ein Zusatzzoll von 20 Prozent. (TA, S. 3)