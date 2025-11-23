ZOLL-DEAL I: Der Roche-Präsident Severin Schwan hat sich stark in die Zollverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA eingebracht. Zum «Team Switzerland», das in die USA reiste, um mit US-Präsident Donald Trump verhandelte, gehörte er dennoch nicht. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, sei er dafür nicht wohlhabend genug gewesen. In der Gruppe rund um die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, herrschte die Ansicht, Trump respektiere nur Menschen, die reicher seien als er, so das Blatt. Dabei ist Schwan, der als Roche-CEO zeitweise zweistellige Millionenbeträge verdiente, keineswegs arm. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 100 bis 150 Millionen Franken. Im Vergleich zu den Unternehmern, die schliesslich im Oval Office erschienen, ist er jedoch ein finanzielles Leichtgewicht. Daniel Jaeggi von Mercuria, Johann Rupert von Richemont und Partners- Group-Gründer Alfred Gantner sind Multimilliardäre. Derweil habe der Roche-Präsident im Hintergrund aber an zahlreichen Video-Calls mit Seco-Vertretern teilgenommen, sagten mehrere Quellen der Zeitung. Schwan habe zudem mehrere Schweizer Konzernchefs persönlich kontaktiert, um die Summe der Direktinvestitionen zu erhöhen. (NZZaS, S. 35)