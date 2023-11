KI-INITIATIVE: Schweizer Hochschulen planen eine grosse KI-Initiative. In Lugano geht am Swiss National Supercomputing Centre demnächst der neue Hochleistungscomputer Alps in Betrieb. Er ist technisch gleichwertig wie jene Rechner, auf denen das bekannte KI-System Chat-GPT läuft. Die Schweiz profitiert vom Umstand, dass sie die dazu nötigen Prozessoren schon vor zwei Jahren bestellt hat, also vor dem KI-Hype. Denn die gleichen Komponenten wären heute fünfmal teurer und könnten erst nach Jahren geliefert werden. Die Schweizer Hochschulen haben die Gunst der Stunde erkannt und lancieren in den kommenden Wochen mit vereinten Kräften eine KI-Initiative: «Wir haben eine vielleicht einmalige Chance, an der Weltspitze mitzuspielen. Die wollen wir unbedingt nutzen», sagt Andreas Krause, Vorsteher des ETH AI Center, der «NZZ am Sonntag». Es gehe darum, die digitale Unabhängigkeit der Schweizer Gesellschaft zu gewährleisten und ethische Prinzipien sicherzustellen. (NZZaS, S. 29)