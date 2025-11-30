ZOLLDEAL V: Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes (SGB), zeigt sich im Interview mit der «NZZ am Sonntag» erleichtert über die Einigung im Zollstreit mit den USA. Würden die Ausfuhren in einen so wichtigen Markt wie die USA teurer, sei das ein gravierendes Problem für die Exportindustrie: «Es ist gut, dass wir jetzt eine Lösung haben», so Lampart. Und die Exportindustrie sei wiederum zu einem grossen Teil für die Löhne in der Schweiz verantwortlich. Zur Kritik der SP am Deal mit US-Präsident Trump sagt der Gewerkschafter: «Wenn das Abkommen vorliegt und sich zeigt, dass es wichtig ist für Arbeitsplätze und Löhne, werden alle Parteien nochmals über die Bücher gehen. Sicher wird auch die SP eine Neubeurteilung machen.» (NZZaS, S. 36)