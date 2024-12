SWISS: Die Airline sieht sich mit Vorwürfen des Personals konfrontiert, wie die «Schweiz am Wochenende» schreibt. Im Oktober 2023 hatten sich die Swiss und die Kabinen-Gewerkschaft Kapers auf einen neuen GAV geeinigt. Am 1. Januar trat dieser in Kraft. Das Vertragswerk beinhaltete zahlreiche Massnahmen, etwa die «Cabin Duty Regulations», welche für die Flight Attendants die Planbarkeit ihrer Einsätze verbessern sollten. Sie sollten Anfang 2025 in Kraft treten. Dazu komme es jedoch nicht. In einer internen Mitteilung schreibt das Swiss-Management, dass nicht alle Verbesserungen rechtzeitig per Januar eingeführt werden. Für die Verzögerung werde eine einmalige Entschädigung ausgezahlt. (SaW S.15)